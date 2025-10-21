Mi “corazón necesita otra vez hacer ejercicio”: Cuauhtémoc Blanco justifica legislar desde el pádel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la polémica mediática que desató por estar jugando pádel durante una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco dijo que su “corazón necesita otra vez hacer ejercicio” y retó: si me quieren multar, "pues que me multen".

En el video de la sesión, se observa a Blanco ingresando sorpresivamente a la reunión, mientras se escuchan raquetazos de fondo. “Cuauhtémoc Blanco. ¿Si me pueden poner asistencia, por favor? Muchas gracias”, dijo el diputado.

Este martes, en entrevista en la cámara baja, el exgobernador de Morelos aceptó que sí estaba en una cancha de pádel, pero que ya había terminado de jugar.

Blanco justificó que, debido a los años de ocupar cargos públicos, su médico le recomendó realizar actividades físicas.

El descaro de MORENA es ya ridículo, Cuauhtémoc Blanco, quien fue defendido por toda la bancada morenista, ni siquiera puede atender una sesión de su comisión porque es más importante para él estar jugando pádel. Es más, ni siquiera se da cuenta que no votó.



Blanco, es el fiel… pic.twitter.com/xOkBUDCYTI — KIKE MIRELES ?? (@kikemireles) October 21, 2025

-No pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más, pero lamentablemente pues soy una persona pública, pues todo el mundo lo ve.

-¿Estaba jugando pádel o algo?

-En primera, me encanta el pádel. Gracias a Dios soy deportista, no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios hace poquito porque necesito hacer ejercicio, porque después de los años, que estuve en la presidencia municipal, luego gobernador, pues mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. Gracias a Dios ahorita estoy flaquísimo porque me puse hacer ejercicio.

-¿Se vale estar ocupado?

-Eso fue en la mañana, fue a las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana yo terminé de jugar.

-Pero cuando iba a votar usted estaba en la cancha.

-Yo terminé de jugar a las ocho de la mañana. Que la reunión era a la diez de la mañana. Eso no te lo impide.

-Pero ya estaban votando.

-Sí, por eso te digo que no había señal. Porque estaba hasta el Desierto de los Leones. Yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Y como lo dijo Monreal: voy a asumir la responsabilidad y, si me quieren multar, pues que me multen.