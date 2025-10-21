Osorio Chong y Gil Zuarth buscaron afiliarse a Morena: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña afirmó que el panista Roberto Gil Zuarth y el expriista Miguel Ángel Osorio Chong buscaron sumarse a Morena.

Sin embargo, dijo, ambos fueron rechazados porque en su partido se reservan el derecho de admisión.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña habló con sarcasmo del relanzamiento del PAN y se refirió a Gil Zuarth.

“Quiso venir al movimiento, pero no cabía; es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Entonces, este, no, nada que ver”, dijo el legislador.

-¿Y con quién tuvo ese acercamiento Gil Zuarth para acercarse a Morena?

-Ya dije demasiado, pero sí quiso, sí quería ser candidato a Morena. Quería venir de pechito al Senado, pluri. Si yo les platicara. ¿No me digan que Osorio Chong también? No hombre, si yo les platicara. Si yo les platicara. Lo dije: me traicionó el subconsciente.

-¿Morena sí se reserva su derecho de admisión?

-Claro. Siempre. Siempre. Imagínate que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón dijera “yo me sumo a Morena”. Sáquese perro, aquí no cabe, no, de ninguna manera…

-¿Qué candidatura quería Chong?

-Eso sí, no llegué a tanto, pero sí quería, sí, no veíamos, no hombre, no hombre.

El senador morenista también afirmó que el relanzamiento del PAN fue el relanzamiento del expresidente Felipe Calderón, de quien dijo no se sorprendería que fuera diputado federal e incluso coordinador de la bancada.

“A ver si me registro para que me regalen un iPhone 17”

El morenista también se refirió con sarcasmo a la propuesta del PAN de rifar iPhones a las personas que se afilien al partido.

“Por cierto, el relanzamiento de Acción Nacional de los ‘paniaguados’ acabó en el relanzamiento de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que ya anunció que regresa a la política. No me enteré que se había ido. No me extrañaría nada que sea diputado federal y coordinador de los diputados paniaguados. Ese apoyo sí se ve. Entonces, parece que quieren acabar también con Acción Nacional rápidamente.

“Yo se los agradezco mucho, porque la verdad es que necesitamos una oposición seria, consistente, consecuente, con un proyecto. Y su proyecto es regalar celulares, el iPhone 17. A ver si me registro para que me regalen un iPhone 17. Ay, no, no, no, no. Son de humor involuntario, la verdad… El problema no es que sean las mismas caras, es que no se les quita lo corrupto. Pues si no es gripe, eso no desaparece”, afirmó Fernández Noroña.

(minuto 19)