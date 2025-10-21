Procesan a exfuncionarios del gabinete de Cabeza de Vaca por presunto uso indebido de recursos

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).– La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de varios exservidores públicos que formaron parte del gabinete del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalados por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el uso indebido de recursos y atribuciones.

De acuerdo con información judicial, las audiencias se realizaron los días 15 y 20 de octubre en la Primera Región Judicial del Estado, donde distintos exsecretarios y funcionarios de primer nivel fueron imputados por delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Abuso de Autoridad y Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

Entre los casos más relevantes, destaca el de Carlos “N”, exsecretario de Desarrollo Económico, vinculado en dos carpetas de investigación por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. De igual forma, Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, y Enrique “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, enfrentarán proceso por delitos similares.

Asimismo, cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas fueron procesados por diversas irregularidades cometidas durante su gestión: Reynaldo “N” y Armando “N” por abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, mientras que Isaías “N” y Eduardo “N” fueron señalados por ejercicio indebido del servicio público.

En todos los casos, los jueces fijaron un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con vencimientos entre el 15 y el 20 de enero de 2026.

La Fiscalía Anticorrupción destacó que estos procesos forman parte de una serie de acciones dirigidas a esclarecer el manejo de recursos públicos durante la pasada administración estatal, y reiteró su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la transparencia en el ejercicio gubernamental.