Rescatan a Familia guatemalteca que quedó atrapada en maleza del Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (apro).- Una familia originaria de Guatemala fue rescatada por elementos del Grupo Beta después de tres días de permanecer extraviada entre la maleza del Río Bravo. Entre las personas atendidas se encuentran tres menores de edad y la madre tiene un embarazo de ocho meses.

De acuerdo con el personal de la dependencia del Instituto Nacional de Migración, la noche del lunes 20 de octubre recibieron el reporte de auxilio, pero por la maleza crecida en la ribera del río resultó imposible de llegar al lugar por lo que regresaron con un aerobote con el que lograron tener contacto con la familia y rescatarla.

La familia está integrada por el padre, la madre con un embarazo avanzado, y sus tres hijos de 5, 2 y 1 año de edad, quienes permanecieron extraviadas durante tres días.

El grupo pretendía ingresar a Estados Unidos por una de las áreas complicadas para atravesar el Río Bravo y llegar a Eagle Pass, donde ha disminuido la vigilancia de las autoridades en el área fronteriza, pero sobre las carreteras hacia otras ciudades de Texas se mantiene la presencia de elementos de la Guardia Nacional del estado gobernado por Greg Abbott, así como por del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, CBP por sus siglas en inglés, quienes llevan a cabo la detención de migrantes que se encuentran en territorio estadounidense sin permisos.

La madrugada de este martes, alrededor de las 02:00 horas, se ubicó a la familia la cual fue atendida con una revisión rápida de su estado de salud y al confirmar que se encontraban bien fueron retornados a tierra firme y por petición del padre de familia los trasladaron a la Centra de Autobuses.

De acuerdo con autoridades de Coahuila, la presencia de migrantes extranjeros ha disminuido de forma considerable y hay días que no se aseguran ni 10 personas. En el caso de Estados Unidos, CBP informó el pasado mes de septiembre que el 2025 fue el año que registró la cantidad más baja de detenciones en el suroeste del país y de 172 mil 026 casos registrados en los últimos 111 del gobierno de Joe Biden, en los siguientes 254 días, en la administración de Donald Trump, sólo hubo 65 mil 539 detenciones, lo que significó sólo el 27 por ciento del total del año fiscal.