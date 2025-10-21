SEP: Seguro ampara con tres mil 200 millones de pesos a escuelas dañadas por inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El seguro institucional contratado por el gobierno federal y operado por Agrosemex ampara un monto de tres mil 200 millones de pesos que permitirán reparar los daños registrados en las escuelas afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con la dependencia, de los mil 297 planteles reportados con afectaciones, se han intervenido 805, mientras que en 492 se realizan las evaluaciones correspondientes.

Según la SEP, en la zona de la Huasteca en San Luis Potosí, las inundaciones dejaron lodo y daños menores en mobiliario y bardas y con el seguro ya se realizan reparaciones inmediatas para que las escuelas sigan operando. Agregó que en planteles cercanos a ríos, será necesaria la reconstrucción total para proteger a estudiantes y docentes.

En Huejutla, Hidalgo, varias escuelas permanecieron cubiertas por más de un metro de lodo. Las labores de limpieza, desinfección y evaluación estructural ya se iniciaron con recursos del seguro para atender daños graves.

La SEP implementó un plan integral en tres etapas para asegurar que las escuelas afectadas tengan las condiciones óptimas para el regreso a clases, priorizando la seguridad, la limpieza y el equipamiento de los planteles.

Tal esfuerzo se realiza de manera coordinada con autoridades estatales, municipales, madres, padres de familia y comunidades escolares.

La primera etapa de dicho plan consiste en el desazolve de coladeras, la limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas.

En la segunda se contempla la reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipos didácticos.

Y en la tercera, se atenderá a las escuelas que hayan tenido daños mayores, reparación o levantamiento de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas.