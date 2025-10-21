“Si todos los morenistas fueran como la presidenta Sheinbaum, yo sería morenista”: Kuri

El gobernador del estado de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Facebook: Mauricio Kuri

QUERÉTARO, Qro., (apro) .- El día de la asamblea estatal del PAN en Querétaro y un día después del acto del “relanzamiento” de su partido, el gobernador Mauricio Kuri González elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El mandatario panista fue abordado por reporteros antes del acto partidista y como lo ha hecho los últimos días, siguió lanzando elogios a la mandataria emanada de Morena: “Es una mujer excepcional”.

La postura del gobernador ocurre después de la visita de la presidenta a Querétaro para revisar las zonas afectadas por las lluvias, donde la morenista afirmó que había dinero suficiente para apoyar a la gente afectada.

Este lunes en su conferencia “Contigo Informamos”, el gobernador Kuri González habló bien por segundo día consecutivo de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Expuso que le ha gustado su reacción y su trabajo, ante la emergencia por las lluvias. “A mí me gustó mucho cómo reaccionó la presidenta”.

Y dijo sentirse respaldado por ella: “La verdad es que sentí un respaldo de la presidenta y lo manejó muy bien”.

Incluso expresó que había sentido orgullo: “A mí me gusta decir las cosas como son, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, cuando se hacen mal, hay que decirlo y yo me sentí inclusive hasta orgulloso de la forma en que trabajó la presidenta y me sentí muy acompañado”.

El panista compartió que hay quienes le comentan que la mandataria es de otro partido y justificó: “Pues sí, pero pues es mexicana, ¿no?, igual que yo soy mexicano y queremos que nos vaya bien a todos y la verdad creo que la visita de ella a Querétaro fue muy bueno”.

Las declaraciones del gobernador ocurren a la par de informar que requiere 500 millones de pesos para la reparación de caminos municipales afectados por las lluvias.

“Estamos buscando recurso con la federación para el próximo año, que federación y nosotros podamos entrarle con recursos para arreglar estas (vialidades) que son totalmente vitales para la vida de estas personas”.

El miércoles 15 de octubre dijo a reporteros que 270 kilómetros de vías municipales estaban “bien tranqueadas”; dos días después, durante su participación en la conferencia mañanera presidencial, habló de 228 kilómetros de carreteras “muy lastimados” y este lunes dijo que eran cerca de 300 kilómetros.

Sin embargo, su gobierno no ha detallado cuáles son los tramos afectados que deben rehabilitarse y para lo que está solicitando ayuda de la federación.

En su conferencia de este día, Kuri González expuso sobre un camino en la localidad de Agua de Venado, en el municipio de San Joaquín, donde dijo que se habían formado cuatro socavones.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este lunes en “La Mañanera” que ya podía decirse que en Querétaro y en San Luis Potosí “terminó la emergencia”.

“Todavía se sigue con una parte de la limpieza, pero ya ahí ya es esencialmente el apoyo a la población y las siguientes etapas”, afirmó.