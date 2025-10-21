Turismo y Sedatu presentarán informe sobre Tulum: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para responder a las denuncias de residentes, artesanos y hoteleros en Tulum por la baja de turismo ante los cobros por el Parque del Jaguar, la próxima semana presentarán un informe las titulares de las secretarías de Turismo, Josefina Rodríguez, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega.

El tema del Parque del Jaguar también se atiende con la dirección General de Áreas Naturales Protegidas “que es quien debe establecer dónde están las entradas, dónde no, la señalización, entre otros elementos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Va a venir la secretaria de Turismo para presentar todo lo que tiene que ver con Tulum y también Edna Vega porque tiene que haber un programa de ordenamiento territorial junto con el municipio, todo eso se está trabajando. Yo creo que la próxima semana puede venir”, afirmó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

También abordarán sobre la falta de acceso a las playas por el acaparamiento de hoteles, lo cual se ha denunciado también en la conferencia presidencial desde hace años.

En su edición de octubre Proceso publicó el reportaje que indica: “Desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó a 30%”.

La información fue retomada en redes sociales mediante videos que constataron lo contenido en el reportaje. Después fue retomado en la conferencia presidencial.