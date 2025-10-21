Van más de 2 mil mexicanos detenidos en EU desde el inicio de la administración Trump: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 21 de octubre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump a la fecha, se han detenido a 2 mil 382 mexicanos que residen en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria fue consultada sobre el número de mexicanos fallecidos derivado de las detenciones que hacen agentes estadunidenses, en específico del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Son mil 390 personas detenidas, del 6 de junio que iniciaron las redadas al 20 de octubre. En total, del 20 de enero al 20 de octubre, van 2 mil 382” y aseguró que darán a conocer el número de mexicanos que han perdido la vida por estas detenciones.

La jefa del ejecutivo federal solicitó que a la conferencia presidencial acudan el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, para que den los detalles sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, del apoyo consular, así como las notas diplomáticas que se han enviado al gobierno de Trump por estos hechos.

El tema migratorio, aseguró, se abordó en la reunión que hace unos días sostuvieron el canciller de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio.