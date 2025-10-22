Brigadas de la SSA han aplicado más de 49 mil vacunas en los estados más afectados por las lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las brigadas médicas enviadas por la Secretaría de Salud federal (SSA) a las cinco entidades afectadas por las lluvias recientes han aplicado 49 mil 137 vacunas del esquema básico y reforzaron la protección contra influenza, tétanos y Covid-19.

Así se informó durante la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), realizada la tarde de este martes.

En el acto, el titular de la SSA, David Kershenobich destacó el trabajo coordinado entre instituciones para garantizar el acceso a servicios médicos y la continuidad de las acciones de vacunación en las zonas afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

“En situaciones críticas, la vacunación no se detiene; al contrario, se vuelve aún más necesaria para proteger a la población y evitar brotes”, aseguró el funcionario y reconoció la labor del personal médico y de enfermería que mantiene activa la atención comunitaria.

Además, destacó que el objetivo institucional es avanzar hacia un sistema de vacunación más sólido, equitativo y preparado ante nuevos desafíos sanitarios.

“La vacunación es una responsabilidad compartida: gobierno, instituciones y ciudadanía debemos proteger juntos la salud de México”, dijo.