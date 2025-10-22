Calendario SEP: fechas del megapuente de noviembre 2025 y regreso a clases

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que en noviembre del ciclo escolar 2025-2026 habrá un megapuente de cuatro días para los niveles de educación básica. El calendario oficial establece las fechas de suspensión y el día de regreso a clases.

Megapuente en noviembre 2025

El megapuente se realizará del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025, lo que implica cuatro días continuos sin clases. El viernes 14 está destinado al registro de calificaciones del primer trimestre, una jornada administrativa que en la mayoría de las escuelas se traduce en suspensión de actividades para los estudiantes.

El lunes 17 será día inhábil oficial con motivo de la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, trasladado del 20 al 17 de noviembre conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Con ello, los estudiantes de educación básica tendrán un fin de semana largo que abarca del 14 al 17 de noviembre y deberán regresar a clases el martes 18 de noviembre de 2025.

Inicio y fin del ciclo escolar 2025-2026

El ciclo escolar 2025-2026 comenzó el lunes 1 de septiembre de 2025 y concluirá el miércoles 15 de julio de 2026.

El calendario aprobado por la SEP contempla 185 días efectivos de clase para las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria y secundaria.

Otros días sin clases del calendario SEP

Además del megapuente de noviembre, el calendario incluye otras fechas de suspensión de actividades en lo que resta del año:

Viernes 31 de octubre : jornada de Consejo Técnico Escolar.

: jornada de Consejo Técnico Escolar. Viernes 28 de noviembre: segunda sesión de Consejo Técnico Escolar.

segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. Del lunes 22 de diciembre de 2025 al viernes 9 de enero de 2026: periodo vacacional de invierno.

También se contemplan días festivos oficiales como el 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México, y el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Recomendaciones para padres y tutores

Las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia y tutores confirmar con cada escuela si el viernes 14 de noviembre será considerado día libre para los alumnos, ya que la suspensión por registro de calificaciones puede variar según la organización de cada plantel.

El lunes 17 de noviembre, por su parte, será día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que ninguna escuela de educación básica tendrá actividades.