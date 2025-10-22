Gutiérrez Luna justifica concierto de La Sonora Santanera: fue un evento cultural, no político

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, justificó que en el breve concierto que ofreció La Sonora Santanera en donde algunos diputados bailaron, entre los que se encontraba él.

En entrevista en San Lázaro, el legislador morenista resaltó que fue un evento cultural, no político y que no tuvo que ver con las catástrofes por las lluvias en algunos estados.

“Definitivamente, yo creo que nada tiene que ver una cosa con otra. Un evento cultural no tiene que ver nada con un, este, pues, digamos, desastre de esta naturaleza.

“Ni siquiera fue un evento político, fue un evento cultural. Y nosotros estamos atendiendo y poniendo nuestro granito de arena para ayudar a nuestros amigos, paisanos, en mi caso, de Veracruz”, explicó.

El diputado veracruzano afirmó que él ha ayudado a muchos de sus paisanos que le han solicitado estos días apoyo, acción que afirmó, no se dice, porque el tema es ayudar, “pero sí hemos estado atendiendo ese tema, y no por eso, pues, dejaríamos de tener eventos culturales en la Cámara, como fue el de ayer”.