Omar García Harfuch defiende estrategia de seguridad: “Hay 27 homicidios menos diarios"

Omar García Harfuch defiende estrategia de seguridad ante medio, previo a su comparecencia en el Senado. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que la estrategia de seguridad va funcionando y que los resultados son muy medibles.

Previo a su comparecencia en el Senado de la República, tras el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, detalló que cada día hay 27 menos de homicidios.

“Nosotros presentamos los avances de la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad; no estamos diciendo que ya no haya delitos, o que ya no haya crímenes, o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la república.

“Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día (sic), que hay un 32 por ciento menos homicidios, que hay una cantidad sin precedentes aseguradas de droga, de armas de fuego, de laboratorios, de más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército, por Marina, que todos los días la estrategia de seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, las operaciones. Los miles de detenidos son en coordinación con los estados… Los resultados son muy medibles”, resaltó.

Omar García Harfuch resaltó que su dependencia avanza cada año en la pacificación del país y este año, primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, está con saldo a favor de lo que comenzaron.