Onda tropical 39 y frente frío provocarán lluvias fuertes el jueves en los siguientes estados

Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México este jueves. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La onda tropical 39 y la aproximación de un frente frío estarán entre los factores que provocarán desde intervalos de chubascos hasta lluvias puntuales fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su previsión para el 23 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la alerta por vientos fuertes y probable incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México, inestabilidad atmosférica y la aproximación de la onda tropical número 39 al sur de Chiapas, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (región Olmeca), Tabasco (sureste, sur y suroeste), Oaxaca (norte, este y suroeste) y Chiapas (noreste, norte, sur, este y sureste).

Además, lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Sotavento, Capital y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) e Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca).

A su vez, un segundo canal de baja presión aunado al ingreso de humedad procedente del golfo de México y el Mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Campeche (oeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Además, se prevé viento fuerte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacifico, originarán chubascos en Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur), Michoacán (centro, sur y costa), Querétaro (región Sierra Gorda), Guerrero (norte, sur y costas), Estado de México (suroeste) y Morelos (norte), así como lluvias aisladas en Nayarit, Guanajuato y Ciudad de México.

Por otro lado, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán sobre el noroeste del país y propiciarán descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento, así como chubascos dispersos en Sonora (este y noreste) y Chihuahua (oeste y noroeste).

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera posicionado sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico, continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

Llega un nuevo frente frío

Para el jueves, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 39 al sur de Chiapas, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

A su vez, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Por otro lado, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera posicionado sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Al finalizar el día, la onda tropical número 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/hm, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 23 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (este y sureste), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 23 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 23 de octubre: