Ricardo Monreal “regaña” a diputados por baile con La Sonora Santanera (Video)

Sergio Mayer baila en el concierto de La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados. Foto: Juan Carlos Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que varios diputados fueran captados bailando en un breve concierto que ofreció a La Sonora Santanera tras recibir un reconocimiento por su trayectoria en la Cámara baja, Ricardo Monreal afirmó que debe de haber momentos más adecuados, ya que sigue pendiente resolver los daños causados por las lluvias en al menos cinco estados de la República.

En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal también refirió que el pastel que algunos legisladores le entregaron al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no interfirió en su comparecencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Bueno, ayer un grupo de diputados llevaron un pastel a Marcelo Ebrard, un grupo de 20 diputados, aproximadamente, como un gesto de auténtica amistad e identidad con él, que no impide y no impidió que llevara a cabo su comparecencia amplia, con información y con libertad.”

“Y La Sonora Santanera, algo me había comentado Sergio Mayer desde hace ya varias semanas, que era un reconocimiento a ellos por su labor artística y por todos los años que nos han dado buena música, pero hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos”, refirió.

El día de ayer, tras el reconocimiento a la trayectoria de La Sonora Santanera en San Lázaro, la agrupación ofreció un breve concierto en el Salón Aurora, en donde algunos legisladores se pusieron a bailar en el recinto.