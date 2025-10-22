SEP lamenta muerte de Anuel, niño al que le cayó una estructura metálica en la escuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó “profundamente” el fallecimiento del niño Anuel Esquivel Cruz, de seis años, en su escuela ubicada en el ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, y dijo que colaborará en la determinación de las causas y responsabilidades del hecho.

La muerte del menor ocurrió cuando estaba en clase de educación física y presuntamente, tocó un polín suelto de la estructura metálica de la techumbre que estaba en proceso de construcción, misma que le cayó encima y le provocó la muerte inmediata.

En un comunicado, el gobierno de Coahuila informó que la obra era realizada con el programa de la SEP “La Escuela es Nuestra”, que consiste en darle dinero a los padres de familia de los estudiantes para que ellos decidan las mejoras que deben hacer a los planteles.

Más tarde, en una tarjeta informativa, la dependencia dirigida por Mario Delgado informó que “desde el primer momento en que se reportó el incidente al interior del plantel, se ha brindado acompañamiento integral a la familia del menor”.

Agregó que “mantiene plena coordinación con las autoridades estatales para colaborar en las labores encaminadas a determinar las causas y responsabilidades del hecho”.

Según la SEP, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el expresidente nacional de Morena estableció comunicación personal con los familiares del menor víctima, “para expresarles su más sentido pésame y asegurarles que recibirán todo el apoyo necesario por parte de la dependencia, garantizando acompañamiento integral en estos momentos difíciles”.

Por último, reiteró su apoyo y expresó su “más sincera solidaridad con la familia y con la comunidad escolar”.