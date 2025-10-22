SRE responde a EU por el caso de “Richard”, influencer mexicano herido de bala en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería mexicana transmitió “por canales diplomáticos” al gobierno de Estados Unidos su “consternación” por la agresión de bala que sufrió ayer el influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como “Richard”, por parte de agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del Departamento de Justicia (DOJ) y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “el connacional sufrió una herida de bala en el brazo, mientras que un agente resultó lesionado por un rebote de proyectil” que, según las imágenes, fue disparado por su propio colega. Parias “se encuentra hospitalizado y estable”, agregó la dependencia.

De acuerdo con la fiscalía del distrito central de California, el hombre de 44 años, quien reside sin documentos en Estados Unidos y se hizo famosos por sus videos en TikTok, intentó empujar los carros de los agentes que habían encerrado su propio vehículo para detenerlo; un agente disparó, hiriendo al mexicano y a uno de ellos.

En un intento de justificar la agresión contra el mexicano, la procuraduría aseveró que Parias era blanco de una orden de aprehensión administrativa por causas de migración, y había escapado con anterioridad a su arresto.

“Los agentes vieron a Parias salir de una casa y entrar en un Toyota Camry gris”, indicó la institución, según la cual los agentes bloquearon la camioneta con sus vehículos para arrestar al ciudadano mexicano.

El connacional habría movido su carro hacia adelante y atrás, con la intención de abrirse una vía de escape; en su justificación, la fiscalía aseveró que la “gran cantidad de humo” que salió de las llantas provocó miedo entre los agentes, quienes temieron ser embestidos por el carro, por lo que un agente disparó contra Parias y un colega.

La Cancillería mexicana informó hoy que el Consulado General de México en Los Ángeles “mantiene comunicación y acompañamiento consular” al connacional, a quien ofreció “representación legal a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE)”.

“Asimismo, la Cancillería, por medio de la Subsecretaría para América del Norte, transmitió por canales diplomáticos su consternación con el uso de fuerza y que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos”, agregó la dependencia.