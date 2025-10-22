Suman 78 muertos por lluvias y 23 siguen desaparecidos: Sheinbaum

Dos hombres apilan escombros en la calle en el municipio de Álamo continúan en donde se continua con los trabajos de limpieza en las comunidades, las cuales se vieron afectadas por las lluvias en Álamo, Veracruz. Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El número de víctimas por las lluvias de hace casi dos semanas y que afectó a cinco estados de México subió a 78 fallecidos y aún hay 23 personas sin localizar.

Información del micrositio www.gob.mx indica que en Veracruz suman 35 personas fallecidas; en Hidalgo son 22; en Puebla 20; en Querétaro una persona y en San Luis Potosí no se registró ningún fallecimiento.

En cuanto a las personas no localizadas, en Veracruz hay 11; en Hidalgo, ocho; en Puebla son cuatro, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí no hay personas sin localizar.

Ha habido personas ya localizadas, algunas que con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido. Entonces todos los días se hace esta revisión”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que este miércoles inicia la entrega de “apoyos” del gobierno que serán en un primer pago general de 20 mil pesos y después del censo, donde se determine el grado de daños en las viviendas, entregarán otro monto que será máximo de 70 mil pesos a quienes lo perdieron todo.

Durante la conferencia en Palacio Nacional el gobierno informó que aún hay 93 localidades sin comunicarse. En cuanto al suministro de energía eléctrica, ha subido a 99.83 por ciento, aunque no aplica en los cinco estados afectados, dado que hay algunos que ya llegaron al 100 por ciento de suministro.

En el sector educativo, aún falta por concluir labores de limpieza en 372 planteles.

El gobierno también ya tiene el censo de 85 mil 221 viviendas y en cuanto a las despensas entregadas, ayer se entregaron 31 mil, con lo que llegan a un total de 273 mil 448 despensas.