ASF detecta en el último año de Cuitláhuac García en Veracruz un presunto desfalco por mil 78 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el último año de Cuitláhuac García Jiménez como gobernador de Veracruz, su administración generó un “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por mil 78 millones de pesos en erogaciones de Salud, un monto equivalente al 11% de los recursos que recibió del gobierno federal para atender esta problemática.

En un amplio informe publicado hoy, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno veracruzano “infringió la normativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios”, en parte por contratos irregulares, documentos inexistentes, faltante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de las retenciones y cuotas, entre otros.

Lo grueso de las irregularidades detectadas en el último año de Cuitláhuac García –ahora titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas)-- está relacionado con contratos millonarios que el gobierno jarocho pagó con recursos federales, pero de los cuales no pudo entregar evidencia que acredite que los servicios o bienes sí fueron entregados. Estos contratos incluyeron servicios de limpieza, compra de vehículos o de insumos médicos, por un presunto desfalco superior a los 929 millones de pesos.

El ente fiscalizador se concentró por ejemplo en el servicio subrogado de vigilancia a hospitales y centros de salud, y determinó que el gobierno no pudo demostrar que se llevaron a cabo estas labores, pues “no se presentaron las disposiciones transmitidas por escrito a los elementos, los listados de inasistencias de los elementos a fin de garantizar la continuidad del servicio, y la supervisión y vigilancia llevada a cabo a cada unidad aplicativa por el Departamento de Servicios Generales”, lo que generó un daño patrimonial de más de 93 millones de pesos.

Por si fuera poco, la ASF observó que el gobierno de Cuitláhuac García “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos”, y que “incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud 2024”, ya que reportó al gobierno federal cifras distintas a las de sus propios registros contables.