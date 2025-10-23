ASF reporta irregularidades en la Cuenta Pública de 2024 por más de 5 mil millones de pesos

ASF presentó la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024 en la Cámara de Diputados, el jueves 23 de octubre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024, en la que resaltó que de 190 auditorías realizadas al Gobierno Federal determinaron que el monto pendiente de aclarar es por más de 5 mil 100 millones de pesos.

En la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, señaló que, de ese monto, 11% corresponde a entes del gobierno federal, y el 89% de las entidades federativas.

El auditor detalló que más de 550 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte de los entes del gobierno federal, siendo el Poder Judicial el que concentró el 49% del monto total observado en este orden de gobierno.

Respecto al sistema subnacional de gobierno, en las entidades federativas, se detectaron presuntas irregularidades por más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal.

David Colmenares también informó que las entidades que no tuvieron montos por aclarar fueron la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.