El PAN se sube al desencuentro Alcalde vs. Campos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un cruce de declaraciones iniciado hace casi dos meses, escaló. De un lado, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, con ascendencia en Chihuahua, entidad donde gobierna el PAN y a cuya gobernadora, Maru Campos, acusó de corrupción.

Todo inició el 29 de agosto y se ha mantenido al punto de que la mandataria estatal anunció que demandará a la morenista, quien ha respondido con sorna en sus redes sociales motivando que esta tarde, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, saliera en defensa de la mandataria y compañera de partido en Chihuahua.

Durante sus visitas a los diferentes estados de la República, Luisa María Alcalde suele criticar a los gobernadores que son ajenos a su partido y, para el caso de Chihuahua, dijo que la gobernadora panista Maru Campos, se ha dedicado a proteger a uno de los gobernadores más corruptos de la historia, el exgobernador de esa entidad, César Duarte.

A partir de entonces, inició un cruce de declaraciones en el que Alcalde Luján, cuya madre, la política y sindicalista, Bertha Luján Uranga, ha realizado trabajo político en Chihuahua, señaló presuntos actos de corrupción de la mandataria panista.

Ayer, Maru Campos dio a conocer que demandaría por daño moral de la dirigente de Morena, quien, por su parte, respondió en sus redes sociales:

“Gobernadora Maru Campos: Le informo que soy dirigente del partido Morena y mi responsabilidad como tal es hacer conciencia de lo que ustedes representan y de los pésimos resultados de sus gobiernos. Seguir pugnando porque avance la transformación en aquellos estados donde dolorosamente se han quedado atrás. Donde el saqueo y la corrupción continúa a sus anchas. Disculpe usted los inconvenientes que esto pueda causarle”.

La dirigencia nacional panista, que ya anunció será más proactiva en la defensa de los gobiernos emanados de su partido, se trepó a la disputa esta tarde, asegurando que esos gobiernos son los mejor avaluados del país. añadió:

“El cinismo de Luisa Alcalde no tiene límites ¿Por qué no mejor nos platica de los narcogobiernos de Morena, de cómo sufren los ciudadanos en Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero, de los viajes de lujo o de las acusaciones hacia Adán Augusto por sus vínculos con el crimen organizado?”.

Por su parte, el dirigente del PAN, Jorge Romero, emitió también un mensaje en la red social X, en el que aseguró que la gente le tiene cariño y confianza a Maru Campos y lo refrendará.

Y con el mismo fraseo de Luisa Alcalde, Jorge Romero expresó:

“Y disculpen las molestias que esto les ocasione”.