FGR investiga a empresarios de EU por huachicol fiscal: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la trama de huachicol fiscal también hay empresas de Estados Unidos involucradas y admitió que aún hay ingreso irregular “en menor medida” de combustible;

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene carpetas abiertas contra empresarios estadunidenses por huachicol fiscal, aseguró la mandataria.

No se puede explicar qué venga combustible de Estados Unidos a México y entre de manera ilegal (…) sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”.

La presidenta agregó que no se podría explicar cómo el combustible entraba de manera ilegal y que no hubiera nadie del otro lado de la frontera para operar esta maniobra irregular.

La mandataria federal insistió en las modificaciones legales para fortalecer a las aduanas, en las que ha dicho se mantendrán elementos del Ejército y la Marina.

Dijo que no tenía conocimiento de que el caso específico de una empresa estadunidense estuviera entre en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, pero no tenía seguridad sobre si había un vínculo.

Hay un incremento en la vigilancia de las aduanas, además de que como ya no hay contrabando de combustible se nota en el incremento de la gente de gasolina por parte de Pemex, afirmó Sheinbaum.

Además de que el Departamento de Justicia también hace sus investigaciones y contempla estos señalamientos.