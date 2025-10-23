Kenia López Rabadán pide a Ebrard incluir una comisión de diputados para revisión del T-MEC

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, contemplar la participación de una comisión plural de diputados para la revisión del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC).

En una carta enviada al secretario de Economía, la diputada panista explicó que los legisladores participarían en su calidad de representantes de la Nación y responsables de las decisiones presupuestales y de política económica.

“Ante la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) solicitó respetuosamente, que dentro el Cuarto de al lado -mecanismo de acompañamiento técnico y político a les negociaciones- se contemple la participación de una comisión plural de diputadas y diputados, en su calidad de representantes de la Nación y responsables de las decisiones presupuestales y política económica”, detalló.

López Rabadán resaltó que con ello se fortalecería la legitimidad democrática y garantizaría que los compromisos de México en el marco del T-MEC cuenten con respaldo institucional y un adecuado seguimiento presupuestal.