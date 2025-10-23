Lluvias y vientos fuertes de viernes a lunes: así impactarán el frente frío 10 y la onda tropical 39

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este fin de semana se esperan los efectos del frente frío 10 y la onda tropical 39, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del viernes 24 al lunes 27 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que en la mayor parte del país haya desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes con descargas eléctricas y granizo, rachas de viento fuertes y riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, y la onda tropical número 39, que continuará su desplazamiento al sur de Chiapas, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (norte y noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur), chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), y lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle de Serdán).

De igual forma, se pronostica viento de componente norte 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 45 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos en Yucatán (sur) y Campeche (suroeste), con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur); viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de la península, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Quintana Roo.

Otros canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos en Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), Michoacán (centro, oeste y sur), Estado de México (suroeste) y Guerrero (oeste y costa).

También, se pronostica viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

El frente frío número 10 ingresará sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste y norte) y chubascos en Sonora (este y sureste), heladas al amanecer en sierras de la mencionada región, así como viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.

Rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora el viernes

Para el viernes, el frente frío número 10 recorrerá el norte del país, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes en Chihuahua (noreste y este) y Coahuila (norte); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias y chubascos dispersos en el oriente, occidente, centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro y sur) y Guerrero (costa y suroeste).

También, se pronostica viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical número 39 que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos en ambas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 25 al lunes 27 de octubre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el frente frío (número 10) recorrerá gradualmente el norte y noreste de México, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de vientos fuertes en dichas regiones.

Asimismo, durante el sábado se prevén vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La onda tropical número 39 se desplazará sobre los estados del Pacífico Sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias sobre el sur y occidente del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica desde superficie hasta niveles medios de la atmósfera dominará el golfo de México, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de la República Mexicana. A su vez, generará evento de surada en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 24 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte y este), Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa y suroeste), Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Olmeca), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Colima (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 24 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro y sur), Durango (noroeste), Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C y posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 24 de octubre:

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Chihuahua (norte) y Coahuila (noroeste).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Sonora (este), y de componente sur (surada): Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo.

Sábado 25 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca), Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca), Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos: norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California, Baja California Sur, costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Domingo 26 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca), Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Capital), Nuevo León, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente sur (surada) de 5 a 15 km/h con rachas de 25 a 40 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 27 de octubre: