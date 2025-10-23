Manuel Espino sale del hospital tras derrame cerebral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el diputado Manuel Espino ya salió del hospital, luego del derrame cerebral de sufrió y ya se está recuperando en su casa.

Monreal dijo que la mayoría de los diputados morenistas aportó los cinco mil pesos para apoyarlo en la cuenta del hospital que lo atendió.

“Bueno, por fortuna, me da mucho gusto que les pueda informar a los medios que Manuel Espino ya está en su casa desde hace unos días. Ya pasó de terapia intensiva a hospitalización, y hace unos días lo dieron de alta, todavía con terapia, todavía con cuidados normales frente a una enfermedad así, pero nos informa su familia que ya está en terapia.

“No, no, no lo sé (si se cubrió el monto). Nosotros hicimos la aportación que comentas, en efecto, salvo, no sé, como tres o cuatro compañeros que no aportaron, el resto de los doscientos cincuenta y tres aportó”, explicó.

El pasado 11 de septiembre, Monreal informó que Manuel Espino sufrió un derrame cerebral y se encontraba en terapia intensiva. Ante ello, el coordinador pidió un apoyo de cinco mil pesos, por legislador, para ayudar con los gastos médicos del diputado.