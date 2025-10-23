“¿No sabes de dónde soy?”: turista mexicano frustra intento de asalto en Roma (VIDEO)

El joven mexicano relató cómo respondió al intento de robo y conservó sus pertenencias.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un turista mexicano se encontraba de viaje en Europa cuando un hombre intentó asaltarlo al despojarlo de su cangurera. El joven reaccionó de inmediato y frustró el robo.

Los hechos se registraron en la ciudad de Roma, Italia, mientras el joven caminaba con un grupo de amigos. Según su testimonio, el agresor se acercó para arrebatarle la cangurera que llevaba al frente.

Cuando el ladrón jaló la prenda, el mexicano respondió sujetando firmemente la cangurera y confrontando al agresor con una frase que se volvió viral: “¿No sabes de dónde soy?”.

El asaltante, sorprendido por la reacción, retrocedió y abandonó el lugar sin lograr llevarse ningún objeto. El turista relató que, tras el intento, bromeó con el incidente y dijo: “Amenázame o algo… hazme vivir la experiencia completa”.

Viralización del video del intento de asalto

El relato fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Usuarios comentaron tanto sobre el intento de robo como sobre la respuesta del mexicano.

El incidente comenzó en un restaurante, según el propio joven, quien había adoptado la medida de llevar la cangurera al frente tras advertencias sobre carteristas en la zona turística.

Detalles del intento de asalto al mexicano

De acuerdo con el testimonio, el momento de tensión duró pocos segundos: un empujón, un jalón, una confrontación verbal y la retirada del ladrón. No hubo agresiones físicas ni reportes de lesiones.

El turista mencionó que el agresor se detuvo brevemente tras el forcejeo, observó la situación y luego se alejó sin volver a intentar el robo.

Seguridad para turistas

Este tipo de robos ocurre con frecuencia en zonas turísticas de Europa, donde operan grupos dedicados al hurto de pertenencias a visitantes. Autoridades y agencias de viaje recomiendan a los turistas mantener sus objetos personales a la vista, usar bolsos o cangureras al frente y evitar distracciones al caminar por áreas concurridas.

El joven mexicano explicó que había decidido llevar la cangurera al frente después de recibir advertencias sobre la presencia de carteristas en esa zona. Esa medida, dijo, fue clave para evitar el robo.

Usuarios de plataformas como TikTok y X difundieron fragmentos del video y comentaron el suceso. Muchos destacaron la rapidez del turista para reaccionar y la frase que se convirtió en tendencia: “¿No sabes de dónde soy?”.

Implicaciones para viajes futuros

El caso destaca la importancia de la preparación y la alerta pueden marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Aunque no se presentaron agresiones físicas, sí hubo una confrontación directa que terminó sin consecuencias graves.

Para quienes viajan, expertos en seguridad recomiendan revisar periódicamente el equipaje, evitar transitar solos en calles poco visibles y mantenerse acompañados, especialmente en zonas turísticas donde operan carteristas.