Respeto a Sheinbaum, tremenda mujer, pero a México lo manejan los cárteles: Trump

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reiteró por segunda ocasión en menos de dos meses que en México los que mandan son los cárteles del narcotráfico y que por eso su gobierno se tiene que defender y combatir al crimen organizado transnacional.

“México está manejado por los cárteles, respeto a la mujer que tienen -en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum-, tremenda mujer; pero a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, aseguró Trump en la Casa Blanca.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos insistió en que en su guerra militarizada contra el narcotráfico el siguiente paso será contener en tierra al trasiego de enervantes apuntando su intención de consultar las acciones con el Congreso federal de su país.

“Lo verán pronto”, subrayó Trump en referencia a la eventualidad de atacar militarmente a los narcotraficantes en tierra con la fuerza letal del Departamento de Defensa, la cual se utilizó para destruir nueve lanchas rápidas y ejecutar a 37 personas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Al hablar sobre la destrucción de las embarcaciones cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y en aguas el Océano Pacífico que colindan con Colombia y Ecuador, Trump sostuvo que la estrategia bélica es tan exitosa que por ello pondera replicarla en tierra.

“Respecto a lo que era el año pasado, por mar el tráfico de drogas es de menos del 5 %, por tierra será lo siguiente, iré al Congreso a decirles de qué se trata. Qué nos van a decir, que no lo hagamos cuando los narcotraficantes mataron a 300 mil personas el año pasado”, dijo Trump.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca para anunciar la creación de una Fuerza de Tarea que conjuga al Pentágono con las agencias federales de seguridad y de inteligencia como la CIA en la guerra militarizada contra el narco-terrorismo, Trump justificó lo que hace unilateralmente.

“Sabemos todo de ellos -en referencia los traficantes marítimos de droga-, de donde viene, con que vienes y quienes son, tenemos una magnifica información de inteligencia… con lanchas con 5 motores traen paquetes con polvo blanco… no son pescadores”, acotó Trump.

“Simplemente los vamos a matar”

El mandatario estadunidense declaró que no hace falta una declaración formal de guerra contra el narcotráfico con la autorización del Capitolio; “simplemente los vamos a matar, los vamos a matar”, enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Trump rechazó que carezca de la autorización para ordenar la destrucción de embarcaciones en las aguas del Caribe o el Pacífico, y mucho menos de ejecutar a los tripulantes de los navíos porque pertenece a los grupos del terrorismo internacional.

La Fuerza de Tarea militarizada cuya creación anunció Trump en la Casa Blanca será coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia.

“Ahora debo ser claro ante todo el mundo, los cárteles (del narcotráfico) son el ISIS (Estado Islámico) del Hemisferio Occidente… son lo peor de la gente en el planeta y se les permite entrar a nuestro hermoso país. Estamos librando una guerra contra ellos que nunca se había visto, prendan sus televisores para verla”, afirmó el mandatario estadunidense.

Al ser cuestionado por la prensa sobre si era cierto que había ordenado el patrullaje por aire cerca de Venezuela de los Bombarderos de la Clase B-1, Trump desmintió la versión.

“Es falso, no estamos contentos con Venezuela pero no es cierto”, aclaró el presidente de Estados Unidos.