Revelan que delegada del Bienestar de Puebla acompañaba a cabecillas del CJNG al ser detenidos

PUEBLA, Pue., (apro).- Anallely López Hernández, delegada de la Secretaría del Bienestar del gobierno de Alejandro Armenta Mier, se encontraba en el mismo domicilio en Guadalajara, Jalisco, donde fue detenido Nazario Ramírez, ubicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El portal de noticias e-Consulta publicó parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/000000975/2025 que inició la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la detención de Nazario Ramírez y otros dos integrantes del grupo delictivo identificados como Juan Martín Espinoza y Jorge Octavio Quezada, hecha pública el 15 de octubre.

En ese documento se informa que al realizar el cateo en una casa ubicada en la calle San Gabriel No. 2965, colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, en la cual se localizaron armas, cartuchos, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, también se encontraron a cinco mujeres y a un bebé de 10 meses.

Entre esas mujeres – a las que se les pidió abandonar la casa para proceder a su aseguramiento- se menciona a Anallely López Hernández, actual delegada de la Secretaría del Bienestar del Estado en la región 8 de Libres.

Cabe señalar que ya medios locales habían expuesto la cercana relación de López Hernández con Ramírez Ramírez, quien en Puebla se ostentaba como empresario y en Jalisco era dirigente transportista de la CTM, cercano de diferentes políticos y autoridades gubernamentales de ambas entidades.

En sus redes sociales la funcionaria estatal publicaba fotos con costosos obsequios, viajes en helicóptero. Incluso, presumió que le regalaron una camioneta Jeep Wrangler modelo Sahara, que justo portaba placas de Jalisco.

Vida de lujo

Luego de la detención de Nazario Ramírez, López Hernández desapareció de la escena pública hasta que este miércoles acudió a una reunión con Laura Artemisa García Chávez, quien acaba de ser nombrada titular de la Secretaría del Bienestar estatal.

Jeep Wrangler modelo Sahara

Tras esto, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, defendió a la funcionaria estatal al argumentar que no existe denuncia en su contra, a la vez que adjudicó la información que la relacionaba con el empresario detenido como “ataque de la oposición”.

Igual se han publicado las fotografías de Ramírez abrazado con Armenta y con el mandatario jalisciense, Pablo Lemus, entre otros políticos y funcionarios. Además de haber sido nombrado durante el informe del alcalde morenista de Oriental, Fidel Flores Concha y de hacer una donación a la campaña "Lechetón" impulsada por Armenta.

Omar García Harfuch publicó en sus redes sociales que Nazario estaba ubicado como operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.