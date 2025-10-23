Sheinbaum critica ataques de EU contra presuntas embarcaciones criminales en aguas internacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 23 de octubre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el ataque de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que presuntamente eran de criminales.

“Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente”, dijo este jueves en su conferencia en Palacio Nacional.

A la mandataria federal también se le preguntó sobre calificativos que ha utilizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos (…) Pero, bueno, pues cada presidente tiene su estilo”.

Su administración ha elegido, afirmó, “en primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos”, así como defender sus principios y la soberanía mediante “un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos, buscando un acuerdo (…) Nosotros hemos establecido ese mecanismo”.

Agregó: “Esa es, digamos, la manera en que nosotros hemos trabajado, sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México. Incluso modificamos la Constitución para fortalecer el sentido de soberanía en el artículo 40 de la Constitución frente a cualquier intervencionismo o injerencismo”.