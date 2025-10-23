UNAM envía a Puebla 60 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) envió a Puebla 60 toneladas de ayuda humanitaria recibida en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria en apoyo a las personas afectadas por las recientes inundaciones en el país.

Se trata del segundo envío que hace la Universidad, con el que suman 160 toneladas. El primero fue de 100 toneladas que en días pasados fueron llevadas a la Universidad Veracruzana, que se encargó de distribuirlas, recordó el director general de Atención a la Comunidad, Joaquín Narro Lobo.

En un comunicado, anunció que habrá un tercer envío que se entregará en Hidalgo con los insumos que se reúnan entre este jueves 23 y el viernes 24, último día en que operará el Centro de Acopio.

La mañana de este jueves, el funcionario universitario supervisó la salida de tres camiones con víveres y enseres donados, los cuales serán entregados a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución que se encargará de su distribución.

Narro Lobo reiteró el llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para seguir con la donación este viernes 24 de octubre, último día que estará abierto este lugar, desde el pasado 13 de octubre.

Añadió que lo que se reúna se entregará la próxima semana a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Víveres necesarios

Los víveres que se requieren son:

-agua embotellada

-alimentos enlatados

-granos

-productos de higiene (jabón, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias)

-palas, picos y otras herramientas para remover escombros.

-cloro, gel antibacterial

-alimento para mascotas.

-NO llevar ropa, pues hay suficiente.

Narro Lobo agradeció a la sociedad mexicana por confiar en la UNAM, “institución que está al servicio del país”.