"Yo lo alboroté": diputada se responsabiliza de que Gutiérrez Luna bailara con La Sonora Santanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada de migrante de Morena, Maribel Solache Martínez, se hizo responsable de que el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, bailará durante el concierto que ofreció la Sonora Santanera en San Lázaro.

En conferencia de prensa, la diputada también afirmó que ella fue la que inició el baile durante el breve concierto de la agrupación musical, sin embargo, Proceso documentó que quien inició el baile fue el legislador oficialista Sergio Mayer, quien estuvo presente desde el inicio del evento.

“Y yo debo confesar aquí delante de todos ustedes, soy muy honesta y muy transparente, debo confesar que yo fui la que inició el baile. Con todo, y que la semana pasada me hicieron una biopsia, y yo se supone que no tenía que bailar.

“Yo inicié, yo fui la que fui a sacar a bailar a Sergio, y pueden ver los videos, Sergio estaba por allá en la orilla, yo lo fui a sacar a bailar, y no solamente hice eso, saqué a bailar al señor del Verde, y me dijo: ‘No, no, ¿cómo crees?’ Y fui a sacar a bailar a Nacho Mier…

“Y todavía le dije al compañero Sergio Gutiérrez, le dije, compañero, vaya y baile, porque yo no quería bailar sola con Sergio. Y él me dijo: ‘No voy ni sé ni bailar, yo tengo dos pies izquierdos. Y le dije: ¿Y qué importan sus dos pies izquierdos si tiene una esposa que es una muñequita? Entonces, yo fui la que lo alboroté y él sacó a bailar a la esposa”, explicó.

La diputada migrante afirmó que ella estaba muy conmovida con el concierto de La Sonora Santanera porque le recuerda a su padre, ya que, afirmó, a él le gustaba mucho la agrupación y él falleció cuando ella estaba en Estados Unidos.

“El día que vino la Sonora Santanera, yo sí quiero aclarar eso, el evento estaba convocado bien temprano. Después nos fuimos a la, estábamos ahí en la cámara de diputados, el Pleno, les recibimos a La Santanera, y cuando yo iba entrando y vi, y Sergio me dijo, vente, mira, y fuimos, les dieron su recibimiento, y yo no lo podía creer que yo, aparte de estar en México, todavía estaba junto a La Sonora Santanera.

“Pero aparte de eso, debo decírselos, y la verdad es que me conmueve mucho, porque mi papá se murió mientras yo estaba en Estados Unidos, y la verdad, la Sonora Santana era lo único que me recuerda a mí es a mi papá y a mi mamá”, detalló.