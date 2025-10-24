Buenrostro desconoce si hay una investigación contra Ignacio Ovalle por desfalco de Segalmex

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en la conferencia matutina de este viernes 24 de octubre de 2024. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, desconoce si existe una investigación en contra de Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y lo dejó en la cancha de la Fiscalía General de la República (FGR).

La funcionaria fue cuestionada sobre los funcionarios que han sido denunciados, investigados y sentenciados por el desfalco de más de 15 mil millones de pesos, ocurrido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También refirió la cantidad de servidores públicos que han sido encarcelados por el caso Segalmex.

“Hace poquito, bueno, en la comparecencia presentamos, no me acuerdo el número, pero son como 27 funcionarios, exfuncionarios, en cárcel del caso, por ejemplo, Segalmex nada más; del puro caso de Segalmex son 27”.

-Pero son directores y jefes de área, se le insistió.

-No, está el que era en su momento el oficial mayor.

-¿Y el director de Segalmex, que fue quién firmó los documentos?

-Lo está revisando la Fiscalía, pero toda la gente que tiene… Y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa.

-¿Sabe si hay algo en contra de Ignacio Ovalle?

-Hay que preguntarle al fiscal.