Coordinador de bancada del PT a favor de regular asistencias de diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunciará que impondrán reglas más estrictas para la asistencia de los legisladores, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, respalda la propuesta.

En reunión con medios, el diputado del PT resaltó que esa medida es necesaria porque apenas van ganando un poco de reconocimiento los legisladores y ya los empezaron a cuestionar de realizar otras actividades en horas de trabajo legislativo, esto en referencia al diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien no acudió a una Sesión de la Comisión de Presupuesto por ir a jugar pádel.

“Nosotros como Grupo Parlamentario estamos de acuerdo que ya sean presenciales, que se acabe el tema de la semipresencialidad porque apenas vamos ganando un poco de reconocimiento los legisladores y ya nos empezaron a cuestionar por qué estamos allá jugando, haciendo cosas y pasando lista o ni sabemos qué se está discutiendo”, explicó.

Reginaldo Sandoval también afirmó que además de no asistir a la sesiones, muchos diputados tienen analfabetismo tecnológico, por lo que consideró que lo correcto será que se recuperé el tema de las asistencias presenciales.

El pasado 20 de octubre, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco faltó presencialmente a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por acudir a un partido de pádel, en donde no supo que estaban votando y sólo pidió que le registrarán su asistencia.