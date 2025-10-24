Fernández Noroña presume inicio de gira en Emiratos Árabes Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, presumió su viaje a Emiratos Árabes Unidos con fotos en sus redes sociales, por el cual solicitó licencia nueves días a la Cámara Alta.

Con una kufiya, lento oscuro y con traje, Fernández Noroña subió una foto a sus redes sociales, con la leyenda: Rumbo a mi primera reunión de la gira en Emiratos Árabes.

Posteriormente, publicó fotos en las reuniones que tuvo en Emiratos Árabes, después una foto en un establecimiento en donde fue comer.

El viaje, informó que el senador, tiene como propósito mostrar su solidaridad con la comunidad de Palestina y no el de vacacionar ni realizar turismo legislativo

El pasaje del viaje, señaló Fernández Noroña, fue pagado por los Emiratos Árabes Unidos, por lo que solicitó licencia en el Senado para ausentarse por nueve días y los viáticos y hospedajes los pagará el senador de su bolsa.

Fernández Noroña afirmó que su viaje obedece a una invitación que le habían hecho desde junio pasado por ser parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado, por lo que calificó los cuestionamientos de intrigantes.

Al cuestionar a la presidenta de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sobre el viaje de Fernández Noroña, sólo se limitó a decir: “¡Pregúntele a él!”