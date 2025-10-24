Joaquín López Dóriga y Sergio Mayer protagonizan pelea durante programa en vivo (Videos)

Joaquín López Dóriga y Sergio Mayer protagonizan pelea durante programa en vivo. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante una entrevista en vivo el periodista Joaquín López Dóriga, y el actor, ahora diputado de Morena, Sergio Mayer protagonizaron una fuerte discusión en un programa de radio.

El conflicto comenzó a raíz de que el comunicador interrogó al legislador sobre el “bailongo” realizado en la Cámara de Diputados el pasado 22 de octubre, donde se presentó La Sonora Santanera.

Este evento se llevó a cabo en medio de la crisis nacional causada por las intensas lluvias e inundaciones registradas en estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, lo que ha dejado pérdidas humanas y materiales.

El día de la celebración algunos funcionarios decidieron abandonar la sesión para disfrutar del evento en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo, lo que generó indignación en la población mexicana.

Publicación de Sergio Mayer sobre el evento:

El día de ayer tuvimos el gran honor recibir en la Cámara de Diputados @DiputadosMx a la Única Internacional Sonora Santanera, @SantaneraMx a quienes les entregamos un merecido reconocimiento por sus 70 años de trayectoria musical, el Palacio Legislativo, crisol de la sociedad… pic.twitter.com/NnZCcNNGgr — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) October 22, 2025

“¿Es correcto, sí o no, lo del bailongo en plena tragedia?”, cuestionó López Dóriga.

El exparticipante del reality “La Casa de los Famosos México” respondió que no era incorrecto, ya que dicho evento había sido organizado por él desde hace dos meses con motivo de la celebración de 70 años de trayectoria del grupo musical mexicano, además de que era para los trabajadores y no para los legisladores.

“En la Cámara de Diputados no sólo aprobamos leyes, hay expresiones culturales, exposiciones, artesanos, tenemos presentaciones de libros, artistas plásticos (...) por supuesto también conciertos, pero este evento no fue de Morena, fue propuesto por mí”, declaró Mayer en un momento de la entrevista.

Joaquín López Dóriga siguió insistiendo para que el funcionario le diera una respuesta concisa, ya que intentó comparar el evento con otros realizados anteriormente. Sin embargo, la charla comenzó a tornarse tensa.

“Sergio, escúchame, estás hablando conmigo, así que primero me respetas, te conozco hace muchos años”, exclamó el periodista.

Asimismo, Dóriga señaló la participación del vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue visto bailando y disfrutando del evento en el recinto legislativo.

Al ver que el diputado de Morena no le respondía de manera concreta, la paciencia del comunicador llegó a su tope haciendo que lo sacara del aire en plena llamada y concluyendo con la siguiente frase:

“No, perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa (…) Se equivocó de programa”.

????? “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Ante las críticas a este evento realizado en el Congreso, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció al respecto diciendo: