La CDHCM entrega 580 despensas para damnificados por las lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) entregó el jueves 580 despensas e insumos de higiene al centro de acopio instalado en los Viveros de Coyoacán, en apoyo a las personas afectadas por las lluvias e inundaciones registradas en Puebla y Veracruz.

De acuerdo con información del organismo, los víveres fueron recolectados entre trabajadores de la propia Comisión y ciudadanos que acudieron al centro de acopio ubicado en sus oficinas de la Alcaldía Álvaro Obregón. La entrega fue encabezada por el primer visitador general, Iván García Gárate, quien asumió la representación institucional ante la ausencia de un titular en la CDHCM.

El acopio se canalizó a través del centro coordinado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y la Alcaldía Coyoacán, con acompañamiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, encargada de supervisar el resguardo y distribución de las donaciones.

La Comisión informó que su personal conformó una brigada que transportó los víveres en unidades oficiales hasta los Viveros de Coyoacán, donde trabajadores del organismo formaron una cadena humana para descargar los artículos, entre los que se incluyeron alimentos básicos, agua embotellada y productos de limpieza.