Monreal plantea rigurosidad para que diputados cumplan con asistencias en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco faltará presencialmente a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por acudir a un partido de pádel, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que impondrán reglas más estrictas para la asistencia de los legisladores.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal afirmó el pueblo de México no merece ver actos que no son afortunados y que sí ensombrecen nuestra trayectoria legislativa.

“Sí vamos a plantear la revisión de la agenda para los eventos que se tienen programados, sobre todo en estas fechas donde se multiplican las reuniones. Vamos a ser muy cuidadosos para no distraer las sesiones y concentrarnos en los temas. Sí vamos a ser más rigurosos y más exigentes con la asistencia de legisladores y de legisladoras.

“No merece el pueblo de México ver actos que no son afortunados y que sí ensombrecen nuestra trayectoria legislativa, porque yo les aseguro que un gran porcentaje de diputados y diputadas sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”, resaltó.

Ricardo Monreal enfatizó que él acude a la Cámara de Diputaos de lunes a domingo y, como él, hay muchos legisladores que asisten a cumplir con su responsabilidad, por lo que buscará resolver el problema de fondo.

“Yo vengo de lunes a domingo, aquí estoy todos los días, y como yo hay muchos otros que vienen a cumplir con su responsabilidad. Son todos los partidos, no es solo Morena, todos los grupos parlamentarios. Claro, se carga más con Morena por ser el número mayor, pero todos, todos los grupos parlamentarios tienen ese problema y hay que resolverlo de fondo”, detalló.