¿Quién es Brother Wang, el narcotraficante chino recapturado en Cuba tras fugarse de México? . Foto: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Brother Wang, cuyo nombre real es Zhi Dong Zang, es un narcotraficante de origen chino que el miércoles 22 de octubre fue recapturado en Cuba, esto tras haberse fugado de México mientras se encontraba en arresto domiciliario.

También llamado “BW”, “El Chino”, “Pancho”, entre otros apodos, el hombre de 38 años es acusado por tráfico de drogas y lavado de dinero, particularmente en territorio mexicano, donde ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Administración de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Zhi Dong Zang ha traficado desde México hacia Estados Unidos más de mil kilos de cocaína, casi dos mil kilos de fentanilo y 600 mil kilos de metanfetaminas.

Además, ha lavado más de 150 millones de dólares anuales, los cuales fueron obtenidos mediante las ganancias de actividades ilícitas. Entre 2020 y 2021, habría realizado lo mismo, mediante más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias, según la Corte Federal de Georgia.

Zhi Dong Zang es el presunto líder de una organización criminal que opera a nivel mundial, en Centroamérica, Sudamérica, Europa, China, Japón y Estados Unidos, por lo que, desde octubre de 2022, las autoridades estadunidenses emitieron una orden de captura en su contra.

A finales de octubre de 2024, el ciudadano chino fue detenido en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México luego de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras su captura, fue llevado al Reclusorio Sur y se dio inicio a su proceso de extradición hacia Estados Unidos. Sin embargo, ocho meses después un juez determinó que en lugar de estar en prisión preventiva justificada se le otorgaría prisión domiciliaria en una propiedad ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan de la capital.

Al darse a conocer esta decisión tomada por el juez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto para desaprobar esta acción, a lo que dijo:

“El juez, sin ningún argumento de por medio, con la Fiscalía peleando, le dio prisión domiciliaria. No debería haber tenido esa resolución por parte del juez”.

Para el 11 de julio de este año, se dio a conocer que Brother Wang se había fugado de México para después ser localizado en Cuba, donde habría intentado ingresar con una identificación falsa.

Su fuga habría sido perpetuada con ayuda de tres hombres, quienes brincaron una valla del domicilio en el que se encontraba el capo chino y posteriormente, lograría abandonar la propiedad a través de un túnel que se conectaba con otro domicilio, el cual también era de él.

Hasta ahora se desconoce si Zhi Dong Zang será deportado a México o si se iniciará con un proceso de extradición hacia Estados Unidos.