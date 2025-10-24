Sheinbaum esquiva pronunciarse sobre quiebre comercial entre EU y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse por la ruptura de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y afirmó que con México se avanza en pendientes en el mismo sector.

“Vamos a esperar. Ayer hizo esta... creo que fueron tres publicaciones que hizo en su red social y, bueno, vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá”, declaró.

Añadió que, en el caso de México, “vamos muy adelantados”, por lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur, donde sostendrá reuniones con funcionarios de Estados Unidos.

“Pero vamos muy bien”, subrayó la presidenta, en cuanto a lo que los representantes del gobierno estadounidense consideran como barreras en algunos sectores comerciales, pero que México demuestra que no lo son.

Ayer, el presidente Donald Trump informó en redes sociales que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a la transmisión reciente de anuncios televisivos en los que se manifiestan en contra de los aranceles de Estados Unidos, los cuales calificó como un "comportamiento atroz" con el fin de influir en las decisiones de los tribunales federales estadunidenses.