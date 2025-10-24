Tu visa de EE. UU. puede ser cancelada por estos 9 errores frecuentes

¿Viaje a EE. UU. a la vista? Revisa estos 9 puntos críticos que suelen causar cancelación de visa.. Foto: Tomada de X

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La cancelación —o “revocación”— de una visa estadounidense puede ocurrir en la embajada o consulado, en el puerto de entrada o incluso después de haber sido emitida, cuando surgen datos que muestran que la persona ya no cumple con los requisitos legales. Funcionarios consulares y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están facultados para anular el documento de manera inmediata si detectan inelegibilidad, fraude o uso indebido.

A continuación, nueve conductas y descuidos que suelen derivar en cancelaciones o en la “anulación automática” de la visa:

1. Mentir u ocultar información (“misrepresentation”)

Declaraciones falsas en el formulario DS-160, en la entrevista o ante un oficial en frontera —por ejemplo, negar una detención previa, ingresos reales o el propósito del viaje— activan una causal grave por fraude o tergiversación deliberada. Puede implicar revocación de la visa y negativas futuras.

2. Usar la visa para un propósito incorrecto

Entrar con una B1/B2 para trabajar, realizar actividades remuneradas, estudiar o desempeñar funciones fuera de esa categoría suele terminar en cancelación en el puerto de entrada por “documentación inadecuada” y, en algunos casos, en remoción expedita.

3. Quedarse después del tiempo autorizado (overstay)

Al permanecer más allá de la fecha del I-94 —o violar el estatus— la visa puede quedar automáticamente anulada por la norma conocida como 222(g). Además, se acumula “presencia ilegal” que activa castigos de tres o diez años para volver a ingresar.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

4. Trabajar sin autorización (visitantes o estudiantes)

El empleo no autorizado rompe las condiciones del estatus. En estudiantes F-1, la terminación del SEVIS puede llevar a revocación y salida inmediata. En cualquier categoría, trabajar sin permiso complica futuras solicitudes.

5. Arresto por conducir ebrio (DUI) u otros riesgos de seguridad/salud

Los consulados aplican revocación prudencial cuando reciben información de DUI u otros indicios de riesgo, incluso sin condena, mientras se aclara el caso con evaluaciones médicas o documentación adicional.

6. Admitir consumo problemático de drogas o vínculos con sustancias

Existen causales médicas de inadmisibilidad por abuso o adicción y causales penales por delitos de control de sustancias. Reconocer dependencia o incurrir en delitos relacionados puede llevar a revocación o negativa.

7. Antecedentes de fraude migratorio previo

Si en el pasado se intentó obtener un beneficio migratorio con datos falsos, ese historial pesa en evaluaciones posteriores. La aparición de “nueva información” que demuestre inelegibilidad permite revocar una visa ya emitida.

8. Cambios de circunstancias que te vuelven inelegible (214(b))

Las visas pueden revocarse cuando el titular ya no cumple con la clasificación otorgada. Por ejemplo: perder los lazos económicos o familiares que demostraban intención temporal o carecer de solvencia consistente con el perfil declarado.

9. Ser declarado inadmisible en frontera y sujeto a remoción expedita

Si CBP determina que una persona es inadmisible —por propósito incorrecto, documentación inadecuada o fraude— puede ordenar remoción expedita. La decisión conlleva la cancelación de la visa y una prohibición de reingreso por varios años (y, en caso de fraude, puede ser permanente).

¿Quién puede cancelar la visa y cómo?

Consulados/Departamento de Estado: pueden revocar “en cualquier momento”. En el pasaporte puede aparecer un sello de “REVOKED”, aunque la revocación surte efecto aun sin anotación física.

CBP (aeropuertos y fronteras): puede cancelar físicamente la visa al detectar inadmisibilidad o violación de estatus durante la inspección.

Señales de riesgo y buenas prácticas

Verifica tu I-94 y respeta la fecha de salida; si necesitas más tiempo, tramita extensión o cambio de estatus antes del vencimiento.

No trabajes con B1/B2 ni realices actividades fuera de tu categoría. Si vas a estudiar o trabajar, solicita la visa correcta.

Sé honesto en formularios y entrevistas; una mentira material puede marcar tu historial de manera permanente.

Evita conducir bajo efectos del alcohol o drogas; un DUI puede detonar revocación prudencial y revisiones médicas.

Si tu visa americana fue cancelada

La anulación por 222(g) suele obligar a solicitar la próxima visa en el país de nacionalidad. Si hubo fraude o tergiversación, podrías requerir un perdón (waiver), además de enfrentar inelegibilidad de largo plazo. En todos los casos, conviene revisar el registro de entradas/salidas, reunir evidencia de lazos y solvencia, y considerar asesoría legal antes de un nuevo intento.