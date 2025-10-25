La presidenta Claudia Sheinbaum presenta su libro “Diario de una transición histórica” en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el viernes 24 de octubre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su libro “Diario de una transición histórica”, que ya salió.

Utilizó el tiempo de la conferencia presidencial de Palacio Nacional para indicar que “en las librerías, ya lo pueden encontrar”, a partir del fin de semana.

“Fue bastante tiempo, porque tenía apuntes durante la transición (con el expresidente Andrés Manuel López Obrador) y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, declaró.

“Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme. También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador”, se lee en la sinopsis del libro de 298 páginas.