El INC obtiene certificación internacional por excelencia en atención a la insuficiencia cardíaca . Foto: www.gob.mx/salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC) de la Secretaría de Salud (SSA) recibió la Certificación como Centro Integral para la Insuficiencia Cardíaca, con lo que se convirtió en el primer centro fuera de Estados Unidos en tener ese reconocimiento.

La Certificación le fue otorgada por la American Heart Association (AHA), una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial en el ámbito cardiovascular.

Según la SSA, este reconocimiento avala “los más altos estándares de calidad, seguridad y valor en la atención a pacientes que viven con insuficiencia cardíaca aguda y crónica”.

En un comunicado, añadió que la distinción se concede solo a instituciones que “cumplen con rigurosos criterios internacionales y que demuestran resultados sobresalientes en el tratamiento integral de esta enfermedad”.

De acuerdo con la dependencia que dirige David Kershenobich, para obtener la certificación, el INC acreditó varios requisitos:

Cumplimiento de protocolos estandarizados de atención al paciente

Organización de equipos multidisciplinarios

Promoción del apego terapéutico

Seguimiento clínico continuo

Implementación de programas de mejora permanente en áreas clave como urgencias, terapia intensiva, hospitalización, consulta externa y la Clínica de Insuficiencia Cardíaca.

Según la SSA, el proceso de certificación permitió “consolidar y mejorar un modelo integral de atención hospitalaria que involucra la colaboración de diversas áreas, entre ellas consulta externa, farmacia, nutrición, enfermería, rehabilitación física y cardíaca, así como los gabinetes de diagnóstico de imagen cardiovascular”.

Tal esquema, agregó la Secretaría, garantiza una “atención continua y coordinada que abarca desde el ingreso hospitalario hasta el seguimiento ambulatorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los pacientes”.

Y dijo que la certificación del INC refuerza su compromiso con “la atención centrada en la persona, al asegurar que cada paciente reciba un tratamiento integral que incluye acompañamiento terapéutico, orientación nutricional y rehabilitación física y cardíaca”.

Esos elementos, añadió, se traducen en mejores resultados a largo plazo, menor número de hospitalizaciones y una reducción en la mortalidad asociada a la insuficiencia cardíaca.

De acuerdo con la SSA, la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización en personas adultas y afecta a aproximadamente 750 mil mexicanos, cifra que sigue en aumento debido al envejecimiento poblacional y otros factores de riesgo.