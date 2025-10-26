Papa
El papa León XIV dedicó este mensaje a las víctimas de las inundaciones en México“Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad”, publicó el pontífice en X.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) — El papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de las recientes lluvias e inundaciones en México.
De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, las lluvias e inundaciones han dejado un saldo de 80 personas fallecidas y 18 no localizadas, en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En sus redes sociales, el pontífice publicó un mensaje para expresar su cercanía con las personas afectadas.
“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión.
“Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, publicó el papa Leon XIV en X.
