El papa León XIV dedicó este mensaje a las víctimas de las inundaciones en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — El papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de las recientes lluvias e inundaciones en México.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, las lluvias e inundaciones han dejado un saldo de 80 personas fallecidas y 18 no localizadas, en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En sus redes sociales, el pontífice publicó un mensaje para expresar su cercanía con las personas afectadas.

“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión.

“Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, publicó el papa Leon XIV en X.