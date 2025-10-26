EU firma acuerdos bilaterales y comerciales con Tailandia, Camboya y Malasia

EU
EU firma acuerdos bilaterales y comerciales con Tailandia, Camboya y MalasiaLos tres paÃses se comprometen a aplicar la normativa sobre seguridad y motores estadunidense, a aceptar los certificados de la AdministraciÃ³n de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y a autorizar la importaciÃ³n de etanol estadounidense para combustible.
MADRID (EUROPA PRESS) - Los Gobiernos de Estados Unidos y de Tailandia, Camboya y Malasia han suscrito este domingo una baterÃa de acuerdos bilaterales que incluyen pactos comerciales arancelarios que prevÃ©n aranceles del 19 por ciento para los productos de estos paÃses asiÃ¡ticos y la exenciÃ³n casi total para los productos de exportaciÃ³n estadounidenses.
"Estados Unidos y Tailandia trabajarÃ¡n juntos para abordar las barreras no arancelarias de Tailandia que afectan al comercio bilateral", explica la declaraciÃ³n bilateral firmada con Tailandia, idÃ©ntica a la publicada sobre Camboya y Malasia, que contempla alivios en la guerra arancelaria declarada por el mandatario norteamericano.
AsÃ, los tres paÃses se comprometen a aplicar la normativa sobre seguridad y motores estadunidense, a aceptar los certificados de la AdministraciÃ³n de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y a autorizar la importaciÃ³n de etanol estadounidense para combustible.
La declaraciÃ³n termina con la explicaciÃ³n de que en las prÃ³ximas semanas ambas partes "negociarÃ¡n y finalizarÃ¡n el Acuerdo de Comercio RecÃproco, preparar el Acuerdo para su firma y tramitarÃ¡n las formalidades internas para que el Acuerdo entre en vigor". Estados Unidos tambiÃ©n ha suscrito un acuerdo similar con Vietnam.
MINERALES Y TIERRAS RARAS
Estados Unidos tambiÃ©n ha suscrito este domingo sendos MemorÃ¡ndum de Entendimiento con Tailandia, Malasia y Camboya para la cooperaciÃ³n para la diversificaciÃ³n a nivel global de las cadenas de suministro de "minerales crÃticos" y tierras raras y fomentar ademÃ¡s las inversiones a nivel bilateral.
Los documentos firmados con Tailandia, Malasia y Camboya son idÃ©nticos y recogen la voluntad de las partes de "fomentar la asociaciÃ³n entre empresas estadounidenses" y de estos paÃses e impulsar el comercio y las inversiones para "ampliar la integraciÃ³n de Tailandia (Malasia y Camboya) en las cadenas globales seguras y fiables de suministro" para minerales "crÃticos".
En concreto plantea "fortalecer el comercio y la inversiÃ³n en las cadenas de suministro de minerales crÃticos" para "garantizar el suministro de minerales crÃticos a nivel global", segÃºn el texto, difundido por la Casa Blanca.
Asimismo recoge la intenciÃ³n de realizar "transferencias de tecnologÃa y fomentar la investigaciÃ³n, el desarrollo y la aplicaciÃ³n de tecnologÃas innovadoras".