Masa de aire frío y frente 11 cubrirán el país; lluvias fuertes de lunes a jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana se prevén los efectos del frente frío 11 con un marcado descenso de temperaturas en varias regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que en más de la mitad del país habrá temperaturas de madrugada de entre -5 y 5 grados entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre. También detalló en qué entidades continuarán los chubascos y lluvias aisladas y fuertes.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, el sistema frontal número 10 se extenderá sobre el noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, se prevé que, en el transcurso de la noche, el sistema frontal y la vaguada en altura se desplacen hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar al país.

Asimismo, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y la onda tropical número 39 que se desplazará al sur de las costas del occidente del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), lluvias y chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

También se pronostica viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Yucatán (noreste) y Quintana Roo. Se prevé que la onda tropical núm. 39 se desplace hacia el océano Pacífico occidental, dejando de afectar al país. A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Para mañana, la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío (número 11) al noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada.

También, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del noreste, occidente, oriente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de México.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, cielo despejado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 28 al jueves 30 de octubre)

El martes, el frente frío (número 11) ingresará y recorrerá el noroeste y norte de la república mexicana, interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el transcurso del miércoles, el frente frío (número 11) se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e ingresará en el golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; por su parte, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 65 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco y Campeche; además de un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

El jueves, el frente frío (número 11) se extenderá sobre el golfo de México, originando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano; mientras que la masa de aire frío asociada mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 75 a 90 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día; asimismo, mantendrá un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte y centro del territorio nacional.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 27 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 27 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 27 de octubre 5:

Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Martes 28 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (sur) y Guerrero (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Fronteriza, Centro, Sur y Mante), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Estado de México y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

Viento de 35 a 50 km/h con rachas de 65 a 80 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y durante la madrugada del miércoles: costa de Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 29 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (región Huasteca), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Chiapas (norte y sur) y Guerrero (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Centro, Sur y Mante), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo), Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Guanajuato, Puebla (región Angelópolis) y Nayarit.

Evento de “Norte” con viento de 55 a 70 km/h y rachas de 85 a 100 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Evento de “Norte” con viento 35 a 50 km/h y rachas de 65 a 80 km/h, durante la noche: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas; y de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco y Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y costas de Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; y durante la noche: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la noche: costas de Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 30 de octubre: