Salinas Pliego ofrece pagar su deuda con el SAT en 10 días; presume acuerdo fiscal con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que está dispuesto a liquidar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un plazo no mayor a diez días.

En el marco de su cumpleaños, el dueño de TV Azteca y Elektra dio a conocer que envió una serie de documentos al fisco mexicano para conocer el monto exacto del adeudo y proceder al pago.

Minutos después de su declaración, el magnate difundió en redes sociales los oficios que remitió tanto al SAT, al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como al del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la carta enviada al SAT en octubre de 2025, solicita una definición precisa del adeudo “conforme a derecho” y “sin doble cobro”, insistiendo en que los temas de legalidad “ya quedaron resueltos”.

Acuerdo con AMLO

Salinas Pliego también hizo públicas las cartas que intercambió en octubre de 2024 con la entonces recién electa presidenta Claudia Sheinbaum, en las cuales detalló que había alcanzado un acuerdo fiscal con López Obrador.

“Como podrá suponer, he dado puntual seguimiento a la discusión fiscal de nuestras empresas –en la que, por cierto, hay muchas personas involucradas, verdades a medias, intereses oscuros y acuerdos incumplidos–, por lo que creo necesario compartir la verdad sobre este asunto”, expuso en una de las misivas.

El dueño de Grupo Salinas aseguró que fue el propio López Obrador quien designó a Arturo Medina, otrora Procurador Fiscal de la Federación, como enlace del gobierno para resolver el caso.

“Se establecieron mesas, se expusieron argumentos, se negociaron términos y la conclusión fue un acuerdo, elaborado por el propio gobierno”, escribió.

De acuerdo con Salinas Pliego, ese acuerdo establecía que las pérdidas fiscales no eran deducibles, por lo que sus empresas estaban dispuestas a pagar 7 mil 600 millones de pesos.

“A este punto respondí el primer pago, en octubre de 2022, de un crédito fiscal de 2006 por un monto de 2 mil 700 millones de pesos, mismo que incluso dio a conocer el expresidente en una conferencia matutina”, se lee en la carta dirigida a Sheinbaum.

Además, señaló que se había pactado que los expedientes completos de sus casos serían turnados a un ministro de la Suprema Corte, con el consentimiento tanto de Arturo Medina como de Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación.

Sin embargo, acusó que “mañosamente y dolosamente los funcionarios del SAT no enviaron más que el expediente de 2013, dejando así abiertos los temas de 2008 al 2012”.

El empresario calificó esta acción como una “maniobra perversa” que impidió que la Suprema Corte resolviera en su totalidad los casos, asegurando que el SAT mantuvo el expediente “guardado en el cajón” por meses.

“En suma, fue el gobierno de su antecesor el que decidió retirarse y desconocer el acuerdo que ellos mismos habían planteado y pactado”, escribió el empresario en el documento.

Preocupación con la Corte

El también propietario de empresas con operaciones en Estados Unidos afirmó que ha enfrentado presiones por parte de magistrados y ministros del Poder Judicial.

“Es debido a esas presiones indebidas que solicitamos conforme a la ley los impedimentos contra un grupo de ministros; estoy seguro que usted entiende que no hay manera de tener un juicio objetivo e imparcial con juzgadores que incluso se han manifestado pública y abiertamente en contra nuestra”, señaló, sin mencionar nombres.