Sheinbaum anuncia inversión millonaria contra el cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la nueva estrategia nacional para combatir este mal y que actualmente es la primera causa de muerte por tumores entre las mujeres en México.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria detalló que la estrategia se centra en el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama. Un programa que busca garantizar el acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento en todo el país.

“Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es salvar vidas”, expuso Sheinbaum.

Como parte de esta nueva política pública, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso que se destinará una inversión de 8 mil millones de pesos durante los próximos dos años.

La inversión contempla que en diciembre de 2025 se inaugure en la capital del país el primer Centro de Atención Oncológica para la Mujer, ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital de La Pastora.

El plan incluye la adquisición de mil mastógrafos y mil ultrasonidos, además de insumos y reactivos médicos, que serán distribuidos entre 2026 y 2027 para fortalecer la detección oportuna en todo el país.

A la par, el modelo contempla la construcción de 20 Centros de Diagnóstico equipados con personal especializado en imagen y patología, encargados de la interpretación de los estudios, así como la creación de 32 Unidades Hospitalarias de Atención Oncológica para las Mujeres, una en cada entidad federativa.

“Vamos a poner un Centro de Atención Oncológica para las Mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para poder evitar llegar a un resultado fatal”, dijo la científica.