Asesinan en Iguala a Antonio Abad Bravo Salgado, operador político de la senadora Beatriz Mojica. Foto: Facebook: Antonio Abad Bravo Salgado

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El exalcalde de Teloloapan, Antonio Abad Bravo Salgado, fue hallado degollado en su departamento en la ciudad de Iguala.

Bravo Salgado además era operador político de la senadora y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica Morga.

Reportes de la policía indican que el cuerpo del político fue encontrado la medianoche del domingo dentro de su departamento ubicado en la calle Francisco Márquez de la colonia Río Balsas, de Iguala, en la región Norte del estado.

El cuerpo habría presentado una lesión en el cuello. Las autoridades no encontraron el automóvil de la víctima y las pertenencias de su departamento estaban desordenadas como si se tratase de un robo.

De acuerdo con familiares Bravo Salgado fue visto por última vez el sábado en el festival El Mitote del Tehuehue en la ciudad de Iguala, informó la prensa local.

Antonio Bravo Salgado, era licenciado en Ciencias de la Comunicación y originario del municipio de Teloloapan, en la región Norte.

Ocupó la dirección de Radio Tecampana de Teloloapan. En su trayectoria política fue regidor, tesorero municipal y presidente municipal interino de Teloloapan en el 2021, en el periodo de Efrén Romero Sotelo. En ese año fue precandidato a diputado local del distrito 20 por Morena.

Antonio Bravo era promotor de la senadora de Morena, Beatriz Mojica Morga, en su aspiración de convertirse en la abanderada a la gubernatura.

En sus redes sociales, Mojica Morga exigió a las autoridades que el “caso” no quede impune y que se haga justicia en honor a su vida y legado de la víctima.

En el mismo contexto de violencia, la tarde del viernes 4 de octubre en pleno centro de Iguala fue asesinado a balazos Anselmo Campuzano Martínez cuando salía de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE).