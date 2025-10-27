Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de seis mariachis en Iztapalapa

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de seis mariachis en Itzapalapa. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que seis mariachis denunciaron haber sido privados de la libertad y torturados tras acudir a una fiesta en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los músicos relataron a las autoridades que fueron contratados para tocar en una fiesta familiar y, al concluir su presentación, las personas que los habían convocado los retuvieron y agredieron físicamente.

La noche de este domingo 26 de octubre, los agresores los subieron por la fuerza a una camioneta negra y los abandonaron en calles de la colonia Narciso Mendoza, en Tlalpan, donde pidieron auxilio a través del 911.

Dos de los mariachis de 35 y 31 años, presentaban quemaduras en el 80 y el 25% del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un hospital, mientras que los otros cuatro tenían golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir la denuncia, monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, revisaron las imágenes de videovigilancia y localizaron el vehículo señalado cuando circulaba por Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztacalco.

A la altura del Circuito Interior, los uniformados interceptaron a los presuntos responsables. En el operativo fueron detenidos cinco hombres de entre 14 y 43 años, en posesión de un arma corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de cocaína y 11 identificaciones, entre ellas una de una institución de procuración de justicia.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Según la SSC, los cinco hombres estarían relacionados con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio en la zona poniente y sur de la ciudad.