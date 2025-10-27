Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de seis mariachis en Iztapalapa

CDMX
Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de seis mariachis en IztapalapaDe acuerdo con las autoridades, los músicos fueron contratados para tocar en una fiesta familiar y, al concluir su presentación, las personas que los habían convocado los retuvieron y agredieron físicamente.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que seis mariachis denunciaron haber sido privados de la libertad y torturados tras acudir a una fiesta en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los músicos relataron a las autoridades que fueron contratados para tocar en una fiesta familiar y, al concluir su presentación, las personas que los habían convocado los retuvieron y agredieron físicamente.
La noche de este domingo 26 de octubre, los agresores los subieron por la fuerza a una camioneta negra y los abandonaron en calles de la colonia Narciso Mendoza, en Tlalpan, donde pidieron auxilio a través del 911.
Dos de los mariachis de 35 y 31 años, presentaban quemaduras en el 80 y el 25% del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un hospital, mientras que los otros cuatro tenían golpes en distintas partes del cuerpo.
Tras recibir la denuncia, monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, revisaron las imágenes de videovigilancia y localizaron el vehículo señalado cuando circulaba por Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztacalco.
A la altura del Circuito Interior, los uniformados interceptaron a los presuntos responsables. En el operativo fueron detenidos cinco hombres de entre 14 y 43 años, en posesión de un arma corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de cocaína y 11 identificaciones, entre ellas una de una institución de procuración de justicia.
Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Según la SSC, los cinco hombres estarían relacionados con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio en la zona poniente y sur de la ciudad.