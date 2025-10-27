Detienen en Miami a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctor Manuel Álvarez Puga, figura de la política, los negocios y bajo acusaciones de defraudación fiscal, lavado de dinero y otros delitos, fue detenido en Miami, Florida, por un problema en su estatus migratorio.

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) recluyeron a Álvarez Puga Krome North Service Processing Center, un centro de detención de migrantes en las afueras de Miami desde hace un mes.

La información al respecto se había mantenido reservada hasta que hoy trascendió el proceso que sigue en una corte de distrito, para conseguir permanecer en los Estados Unidos y cuya audiencia se habría celebrado el pasado 15 de octubre.

El nombre de Álvarez Puga figura como uno de los más conocidos entre los escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el abogado fue funcionario de la Secretaría de Gobernación, cargo desde el cual presuntamente desfalcó unos 2 mil 500 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasma.

Junto con su hermano, Alejandro, fueron señalados por la Fiscalía General de la República, de haber creado una red de empresas fantasma para ser usadas como factureras y, a partir de los desfalcos al erario, lavar fondos.

El caso cobró notoriedad al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero las indagatorias y acusaciones formales se realizaron ya en el de Andrés Manuel López Obrador. la cobertura mediática del asunto se ha centrado en buena medida en su esposa, Inés Gómez Mont, quien es parte de una influyente familia inmersa en los negocios y la política desde hace décadas.

Inés Gómez Mont también ha sido objeto de acusaciones. La actriz, sobrina del exsecretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, rechazó en un primer momento las acusaciones, pero la información que se dio a conocer a partir de septiembre de 2021, derivó en una orden de aprehensión contra los dos y una decena de presuntos cómplices.

Desde entonces huyeron de México

Este año se informó que el matrimonio se había instalado en Estados Unidos. Aunque en México se les considera prófugos, el pasado 4 de marzo sus cuentas fueron descongeladas y pudieron disponer de sus fondos.

La detención realizada por el ICE reactiva las gestiones del Estado Mexicano para conseguir la extradición del abogado.