Otras Noticias
El presidente del Grupo Salinas se queda cada día con menos posibilidades de enfrentarse y ganar la guerra que sostiene con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien le ha cerrado la llave de los contratos y las argucias legales para no pagar sus deudas fiscales.
El SAT acusa a Samsung y otras empresas de evadir impuestos mediante el abuso del “régimen de importación temporal virtual”, por un monto total en litigio de 16 mil millones de pesos. La mercancía se quedaba y vendía en México en lugar de reexportarse.
El reporte hecho en México financiado por la Unión Europea revela el deterioro del espacio cívico en México: un Estado opaco, leyes represivas, espionaje digital y hostigamiento a periodistas y organizaciones no gubernamentales.